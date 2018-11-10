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Ordu'da tüm hastane saygı duruşunda

Medical Park Ordu Hastanesinde tüm doktor ve çalışanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 80.

Medical Park Ordu Hastanesinde tüm doktor ve çalışanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 80. ölüm yıl dönümünde saygı duruşu ile andı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümünde saat 09.05'te Medical Park Ordu Hastanesi önünde yönetim, doktorlar, sağlık çalışanları, misafirler ve hasta yakınları siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulundu. İki dakika suren saygı duruşunun ardından tüm personel görev yerine geçti.

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