Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 18:06

Ordu’da tüpgazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu’da mutfaktaki tüpgazdan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordu’da tüpgazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

31 Temmuz 2018 18:06


Olay, Ordu’nun Akkuş ilçesi Karaağaç Tepesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senai Türedi (54) ve eşi Ümit Türedi (55) evin mutfağında tenceredeki yemeğin ocağın üstündeki tüpü söndürmesiyle etrafa yayılan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Annesiyle beraber eve gelen kardeşi Hüseyin Türedi çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumu gören kardeş Hüseyin Türedi, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede karı-kocanın mutfak tüpünden sızan gazdan hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Senai Türedi’nin Akkuş Belediyesinden emekli olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç