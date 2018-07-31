Ordu’da tüpgazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Ordu’nun Akkuş ilçesi Karaağaç Tepesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senai Türedi (54) ve eşi Ümit Türedi (55) evin mutfağında tenceredeki yemeğin ocağın üstündeki tüpü söndürmesiyle etrafa yayılan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Annesiyle beraber eve gelen kardeşi Hüseyin Türedi çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Durumu gören kardeş Hüseyin Türedi, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede karı-kocanın mutfak tüpünden sızan gazdan hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Senai Türedi’nin Akkuş Belediyesinden emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.