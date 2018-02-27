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27 Şubat 2018 14:57

Ordu’da ulaşım kamera ile izleniyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Şubat ayı başında hizmet vermeye başlayan toplu taşıma araçları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında kurulan sistem ile izleniyor.

Ordu’da ulaşım kamera ile izleniyor

27 Şubat 2018 14:57


Altınordu ilçesinde ulaşımı sağlayan dolmuş minibüsler kaldırılarak yerine küçük ve büyük otobüslerle ulaşımın sağlanacağı toplu taşıma sisteminin devreye alınmasıyla birlikte 177 araç şehir içinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Durak harici yolcu alınmayan ve kartlı sistem ile hizmet veren ulaştırma sisteminde tüm otobüsler Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Kontrol Merkezi tarafından anbean izleniyor. Otobüslerin içinde bulunan kameraların uydu sistemine bağlanmasıyla birlikte tüm yolcu ve ulaşım faaliyeti güvenlik kameraları vasıtasıyla kontrol ediliyor.


Toplu Ulaşım Kontrol Merkezinde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ulaşım sisteminde yolcu güvenliği ve şikâyetlerin minimize edilmesi için tüm otobüsleri kamera sistemi ile donattıklarını söyledi. Kameralar vasıtasıyla ses kaydının da yapıldığını kaydeden Başkan Yılmaz, ”Artık tüm toplu ulaşım araçlarının içi güvenlik kameralarıyla tek merkezden kontrol altındadır. Bu çalışma ile yolcu şikayetleri ve yolcu güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.




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