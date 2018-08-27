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27 Ağustos 2018 18:40

Ordu’da uyuşturucu iddiasıyla ölüm

Ordu’nun Ünye ilçesinde menfezde bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Ordu’da uyuşturucu iddiasıyla ölüm

27 Ağustos 2018 18:40


Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Ünye Bayramca Mahallesi Yunus Emre Tüneli çıkışında bulunan boş bir menfezde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki M.A. kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yere yığıldı. Gencin cesedini bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi için Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haberi alan yakınları Ünye Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirdi.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.




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