Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 21:23

Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltı

Ordu’da 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 kişiden 2’si tutuklandı.

Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltı

13 Temmuz 2018 21:23


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Akkuş, Ulubey, Perşembe, Ünye ve Fatsa ilçelerinde narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Akkuş, Ulubey, Perşembe, Ünye ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 9 farklı olayda toplam 39 kilo 230 gram kubar esrar, 9 bin 392 kök kenevir bitkisi ile 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç