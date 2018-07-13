Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Akkuş, Ulubey, Perşembe, Ünye ve Fatsa ilçelerinde narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı ve yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Akkuş, Ulubey, Perşembe, Ünye ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 9 farklı olayda toplam 39 kilo 230 gram kubar esrar, 9 bin 392 kök kenevir bitkisi ile 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.