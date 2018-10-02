Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ordu'nun Kumru ilçesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin şüphelisi olan 6 kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kumru ilçesinde geçen Eylül ayı içerisinde 18 bin 400 gram kubar esrar maddesi ile 20 kök kenevir bitkisinin ele geçirilmesi sonucu operasyon başlatıldı. Operasyon sonucu olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri, yakalanan şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 170 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Yakalanan şahıslardan 3'ü sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği kaydedildi.