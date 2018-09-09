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Ordu’da uyuşturucu operasyonu


Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akkuş ilçesinde İ.C. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçip eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 20 kilogram kubar esrar ile bin 815 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli İ.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği Ünye Adliyesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Konu hakkında yazılı açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirterek, operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerini kutladı.

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