Ordu’da uyuşturucu satıcılarına aman yok

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takipli 10 operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. 11 Haziran 2018 tarihinde Ordu merkezli Perşembe ilçesi ile Giresun ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram esrar, 42 adet Lyrıca hap, 71 adet Ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmalar sürerken yetkiler Ordu’da her türlü suç ve suç unsurlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.