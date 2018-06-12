Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:25

Ordu’da uyuşturucu satıcılarına aman yok

Ordu Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu’da uyuşturucu satıcılarına aman yok

12 Haziran 2018 14:25


Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik takipli 10 operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. 11 Haziran 2018 tarihinde Ordu merkezli Perşembe ilçesi ile Giresun ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram esrar, 42 adet Lyrıca hap, 71 adet Ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet tabanca fişeği, ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmalar sürerken yetkiler Ordu’da her türlü suç ve suç unsurlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç