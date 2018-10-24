Ordu'da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 kişi kaçak silah, esrar maddesi, kenevir ve ruhsatsız bulundurmaktan gözaltına alındı.

Ordu Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde Korgan ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca iki şahsa ait dört ev ve müştemilatında arama yapıldı.

Aramada toplam 3 kilogram kubar esrar maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet silah yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 9 adet tabanca fişeği, 1 av tüfeği şarjörü, 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.