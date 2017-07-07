Ordu’da uyuşturucu ve kaçakçılığa büyük darbe

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yürüttükleri operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Yılın ilk 6 ayında kent genelinde narkotik suçlara yönelik 334 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 kilo 844 gram sentetik kannobinoid, 4 bin 769 ecstasy hap, 3 kilo 191 gram esrar, 54 kök hint keneviri ve 1 gram eroin ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 447 kişiden 80’i tutuklandı.

Kaçakçılara göz açtırılmadı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 6 aylık sürede gerçekleştirdiği 337 operasyonda 213 bin 175 paket kaçak sigara, 104 kilo kaçak tütün, 23 bin 692 adet kaçak makaron, 212 kutu kaçak nargile tütünü, 25 kilo kaçak çay, 399 şişe kaçak içki, 36 adet tabanca, 634 adet fişek, 40 adet sahte para, 23 adet çek, plaka ve senet gibi sahte belge ve bir adet tarihi eser ele geçirildi.

Bu operasyonlarda 384 kişi gözaltına alınırken 63 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.