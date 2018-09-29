Ordu'da uyuşturucuya büyük darbe

Ordu'da 2017 Ağustos-2018 Ağustos tarihleri arasındaki bir yılda uyuşturucu alanında gerçekleştirilen operasyonlarda 884 kişi gözaltına alınırken 104 kişinin tutuklandı.

Ordu'da jandarma ve polisin uyuşturucu ticareti, imalatı ve satışına yönelik sürdürülen çalışmalarda olumlu sonuçlar alınıyor. Ordu Valiliği, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, jandarma ve polis teşkilatının ortaklaşa ve kararlı olarak sürdürdükleri çalışmalarda 2017 Ağustos- 2018 Ağustos tarihleri arasında 654 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 2 bin 209 sentetik hap, 135 kilogram esrar, 29 bin 458 kök Hint keneviri, bin 373 gram bonzai, 35 gram metafetamin, 14 gram scant, bin 166 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu operasyonlarda 884 kişi yakalanırken bunların 104'ü şu anda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucuya karşı operasyonların hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.