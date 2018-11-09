Ordu'da uyuşturucuya büyük darbe

Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bin 110 operasyonda bin 525 şüpheli gözaltına alındı, 204 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu il genelinde uyuşturucuya karşı sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Ordu'da da uyuşturucuya geçit verilmediğini ve ciddi operasyonlar yapıldığına dikkat çeken Vali Yavuz, “Ordu'da, 2017 yılı içerisinde emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından 620 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 891 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve 128'i tutuklandı. 34 çocuk hakkında da işlem yapıldı. 2017 yılın içinde 7 bin 742 adet ekstazi, 22 bin 749 gram esrar, 4 bin 713 kök kenevir ve 3 bin 638 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiş, çok az miktarda da metamfetamin ile skank maddesine de rastlanılmıştır” dedi.

2018 yılında da uyuşturucuyla mücadele konusunda etkin tedbirler alındığını ifade eden Vali Yavuz, “2018 yılında, 490 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 634 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 76'sı tutuklandı. 16 çocuk hakkında da yasal işlem yapıldı. 2018 yılında uyuşturucu maddelerin yakalanması konusunda artan bir performans gösterilmiştir. 708 adet ekstazi hap ele geçirilmiştir. Özellikle esrar maddesinde ciddi bir yakalama oranına ulaşılmıştır. Şu ana kadar ilimizde 136 bin 458 gram esrar maddesi, 28 bin 509 kök Hint keneviri, bin 239 sentetik kannabinoid maddesi ve çok az miktarda da metamfetamin ve scanca rastlanılmıştır. 2018 yılında güvenlik birimlerimizin yoğun saha ve istihbarata dayalı çalışmalar neticesinde Kenevir bitkisine yönelik operasyonlarımız son derece başarılı oldu. Esrar maddesi de piyasaya sürülmeden yine güvenlik güçlerimizin dikkati ve başarılı çalışma neticesinde ele geçirilmiştir” diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, gençlerin geleceğini zehirleyen hain çetelere yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceklerini belirtti. Vali Seddar Yavuz, “Uyuşturucuyla mücadelenin bir diğer tarafı da terör örgütlerine finansman sağlanmasıdır. Türkiye'de yurt dışı ve yurt içi uyuşturucu transferlerinin büyük çoğunluğu maalesef terör örgütleri tarafından organize edilmekte ve buradan elde edilen karlarla, gelirlerle de Türkiye Cumhuriyeti devletine ve aziz Türk milletine kastedilmektedir. Bu ülkenin her bir ferdinin bu gerçekle yüzleşmesi, bunların finans kaynaklarının kurutulması, bizim açımızdan olmazsa olmaz bir durumdur. Kaçakçılık da dahil olmak üzere bu tür konuların üzerinde hassasiyetle duracağız” şeklinde konuştu.