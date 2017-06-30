Ordu’da Yapı, Ticaret, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı açıldı

Ordu Lisesi karşısında bulunan etkinlik alanında açılan fuara 85 firma katıldı. Açılışa Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, iş adamları ve fuara katılan firma temsilciler ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Fuar Koordinatörü Erkan Güngör, “Yapı, ticaret, gıda, tarım ve hayvancılık alanında son üretim ve imalatlarının sergileneceği fuarı 5 gün boyunca açık kalacak. Bu fuar ile halkı, iş dünyasını ve firma temsilcilerini buluşturarak ekonomik ve sosyal hayata katkı yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ege Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar 4 Temmuz’a kadar açık kalacak.