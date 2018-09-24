Ordu'da yasak avcılara geçit yok

Ordu'da avcı olmadıkları halde bıldırcın avı yapan 10 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesi başta olmak üzere diğer ilçelerde ormanlık alanlarda avcı olmadıkları halde bıldırcın avı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan kontrollerde avcı olmadıkları ve yanlarında belgeleri bulunmayan 10 kişi yakalandı. Şahısların avda kullandığı tespit edilen silah ve av aletleri ile avlanan 10 bıldırcına el konuldu. Kaçak av yapanlara kişi başına bin 100 lira olmak üzere 11 bin lira, avladıkları bıldırcın başına 400 liradan 4 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira ceza kesildi.

Bıldırcın avının kasım ayı sonunda biteceğini hatırlatan yetkililer avcıların cezalı duruma düşmemeleri için avcılık belgeleri ile avlanma izin belgelerini üzerilerinde bulundurmaları gerektiğini belirtti.