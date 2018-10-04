Ordu'da yasak boydaki balık satışlarına geçit yok

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri tarafından su ürünleri karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde denetimler yapılıyor.

Denetim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde perakende satış yerlerine yönelik son 2 günde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz, “Yapılan denetimlerde 128 kilogram istavrit, 113 kilogram lüfer, 13 kilogram barbunya balığı olmak üzere toplam 254 kilogram su ürününe el konulmuş ve avlanabilir asgari boydan küçük balık satışı yapan 16 tane iş yerine idari yaptırım uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denizde, yol kontrol noktalarında, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve balık hallerinde denetimlerine mesai mefhumu gözetmeksizin devam edecektir. İl Müdürlüğü olarak amacımız balıkçılarımıza ceza kesmek değil, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamaktır. Aynı zamanda günü kurtarmak değil geleceği kurtarmaktır” dedi.