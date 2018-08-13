Ordu’da yaşanan afetler sonucu ekipler seferber oldu

Afetin başladığı ilk günlerde, gerek sel afetinden dolayı mahsur kalan, gerek heyelan sonucu toprak altında kalan, gerekse köprülerin ve yolların yıkılması nedeniyle acil hastalara müdahale konusunda zamana karşı mücadele yürütüldü.

Zamana karşı yürütülen mücadelelerden birisi de Çaybaşı ilçesi Yenicuma Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yaşayan ve ileri derece KOAH hastası olan Yusuf Okutucu (61), elektrik kesintisi nedeniyle bağlı olduğu solunum cihazının çalışmaması nedeniyle solunum yetersizliği çekmeye başladı. Ağabeyinin durumunu yetkililere iletmeye çalışan ve yardım isteyen kardeşi Ekrem Okutucu (52), “Ordu Çaybaşı Yenicuma Mahallesi’nde acil hastamız var. KOAH ve ağır akciğer hastasıdır. Elektrikler kesik olduğu için ilaçlarını alamıyor. Köy her türlü ulaşıma kapalı. Köprümüz yıkıldı. Sadece hava yoluyla ulaşım var. Acilen ilgilenmesi arz ediyorum. Ne olursa olsun sonucu bildiriniz” diye yazılı mesajını Vali Seddar Yavuz’a ulaştırdı. Mesajı alan Vali Seddar Yavuz, hastaya ulaşılması için hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü, İl Sağlık Müdürlüğünü devreye soktu. Hastanın evinin bulunduğu Yenicuma Mahallesi’ne giden yoldaki köprünün yıkılması ve yolların heyelan nedeniyle kapalı olması nedeniyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopteri de devreye sokan Vali Seddar Yavuz, yoğun uğraşlar sonucu iş makinelerinin de yardımıyla UMKE ekibi paletli ambulans ile hastaya ulaşılmasını sağladı. Hastayı evinden alana sağlık görevlileri, Fatsa Devlet Hastanesine getirerek, tedavi altına alınması sağladı.

KOAH hastası Yusuf Okutucu’nun kardeşi Ekrem Okutucu, olaydan bir sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bölgede incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz’un yanına giderek, ağabeyine yapılan yardımdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Yaşadıklarını anlatan Ekrem Okutucu, İstanbul’da oturduklarını ve fındık mevsimi dolayısı ile geldiklerini belirtti. Yağan aşırı yağmur sonucu mahallede heyelanların olduğunu aktaran Okutucu, “Yollar kapandı, köprüler yıkıldı. Şimşek ve fırtınadan dolayı elektriklerimiz kesildi. 61 yaşındaki ağabeyim ağır KOAH hastasıdır. Her 4 saatte bir makineye bağlanıp, oksijen alması gerekiyor. Elektrikler kesildiği için makineye bağlanıp oksijen alamayınca sıkıntı yaşamaya başladı. Ağabeyimin bu durumunu görünce benim de aklıma Ordu Valimiz Seddar Yavuz’a mesaj göndermek geldi. Bir şansımızı deneyelim dedik. Sağ olsun Valimiz mesajımızı görmüş ve tüm ekipleri seferber ederek, ağabeyimin kurtarılmasını sağladı. Eğer sağlık ekipleri gelip ağabeyimi alıp hastaneye yetiştirmemiş olsaydı belki de bugün hayatta olmayacaktı” diye konuştu.