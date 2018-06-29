Ordu’da yaz Kur’an kursları başladı

Düzgüney yaptığı açıklamada çocuklara doğduğu zaman bir kulağına ezan diğer kulağına kamet okunduğunu, dolayısıyla dini bilgi ve değerlerin çocuklara mutlaka öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Çocukların kişilik, kimlik ve şahsiyetlerinin 7 yaşına kadar şekillendiğinin bilimsel olarak dillendirildiğini kaydeden Düzgüney, “İlçe genelinde 217 camimiz ve 41 Kur’an kursumuzda yaz kursumuzu başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak 13 okulumuzun dersliklerinde yaz kurslarımız vardır. Bu sene farklı bir çalışma daha yaparak Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile 98 kurs öğreticisi Altınordu ilçesinde din hizmeti almak isteyenler için görevlendirilmiştir. Bütün kurum, kuruluş ve özel sektörler dâhil olmak üzere her kesime cevap vermek üzere hazırlıklarımızı tamamladık ve hizmet vermeye başladık” diye konuştu.

Bu sene 25 Haziran Pazartesi günü başlayan Yaz Kur’an Kurslarının 17 Ağustos Cuma günü biteceğini de kaydeden Düzgüney, ”Daha önce kur sisteminin uygulandığı Yaz Kur’an Kurslarında bu sene kur sistemi kaldırılarak dönem uygulamasına geçildi. İki dönem halinde uygulanacak program çerçevesinde yaz tatili için şehir değiştirmek durumunda kalan öğrenciler gittikleri yerde kayıt olabilecekler” dedi.