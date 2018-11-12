Ordu'da 'yeni doğan yoğun bakım ünitesi' artık 3'üncü seviye

Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, önceden 1'inci ve 2'nci seviye yoğun bakım olarak hizmet sunan ‘yeni doğan yoğun bakım ünitesi', revize edilerek yeniden tescillendi.

Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3'üncü basamak yeni doğan yoğun bakım ünitesi kuruldu. Önceden 1 ve 2'nci seviye yoğun bakım ünitesi bulunan hastane, artık bu sayede il dışı hasta sevklerinin önüne geçmiş olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yeni doğan branşında yan dal uzman hekiminin atanması ve hastanede göreve başlamasının ardından yeni doğan bakım ünitesinin revize edilerek hizmete devam ettiğini aktardı. Yanmaz, “1'inci seviye 5 kuvöz, 2'nci seviye 9 kuvöz, 3'üncü seviye 5 kuvöz donanım ve kapasiteli yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak tescil edildi ve hizmet sunmaya başladı. Aynı birimimizde yeni doğan bebeklerimizin rutin takibini yapmak amaçlı 11 yatağımız ile de ayrıca sağlık hizmeti sunulmakta. Yeni doğan yoğun bakım ünitemize, merkezi monitör destekli hasta başı monitörizasyon sistemi kuruldu. Şu an yüzde 80'in üzerinde yatak doluluk oranı ile hizmet sunuyor. Yenilenen ünitemiz ve yeni doğan uzmanız sayesinde ilimiz dışına yapılan aylık ortalama 50 yeni doğan hasta sevkinin önüne geçtik. Bunun yanında ünitemizde, il dışından sevk ile gelen acil hastalara da hizmet sunuyoruz” dedi.