Ordu’da yoğun tempo

Ordu’nun zorlu coğrafyasında hizmet verdiklerini ancak bu hizmeti tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Zorlu coğrafyamızda hizmet vermek ve bu hizmetleri tamamlamak bizim görevimiz. Hizmet giden yerlerde büyük memnuniyet yaşanırken, bazı bölgelerimizde de ‘Bizimki ne zaman yapılacak?’ diye bir bekleyiş var. Gönlünüz rahat olsun. Her grup ve mahalle yolumuzu yapmak ve ilçelerimizin tamamına suyu getirmek bizim önceliğimiz. Bilinmesini isterim ki ekiplerimiz tüm ilçelerde hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyemiz, şu anda 177 noktada çalışma yürütüyor. 400’e yakın iş makinemiz çalışıyor. Bizim aylık hakedişlerimiz, 45 milyon TL civarındadır. Sorumluluğumuzun bilinciyle yatırımlarımız konusunda tüm ilçelerimize eşit ve adaletli davranıyoruz” dedi.