Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 14:38

Ordu’da yoğun tempo

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’nun 19 ilçesinde 177 noktada ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Ordu’da yoğun tempo

24 Haziran 2017 14:38


Ordu’nun zorlu coğrafyasında hizmet verdiklerini ancak bu hizmeti tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Zorlu coğrafyamızda hizmet vermek ve bu hizmetleri tamamlamak bizim görevimiz. Hizmet giden yerlerde büyük memnuniyet yaşanırken, bazı bölgelerimizde de ‘Bizimki ne zaman yapılacak?’ diye bir bekleyiş var. Gönlünüz rahat olsun. Her grup ve mahalle yolumuzu yapmak ve ilçelerimizin tamamına suyu getirmek bizim önceliğimiz. Bilinmesini isterim ki ekiplerimiz tüm ilçelerde hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyemiz, şu anda 177 noktada çalışma yürütüyor. 400’e yakın iş makinemiz çalışıyor. Bizim aylık hakedişlerimiz, 45 milyon TL civarındadır. Sorumluluğumuzun bilinciyle yatırımlarımız konusunda tüm ilçelerimize eşit ve adaletli davranıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:28
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!