Ordu’daki halter şampiyonası

Türkiye Halter Federasyonu 2018 yılı faaliyetlerinden olan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda başladı. 37 ilden 223 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 323 sporcunun katıldığı ve Ordu’da ilk kez gerçekleştirilen şampiyonanın, açılış seremonisi gerçekleşti.

Açılış programında konuşan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, halter sporunun, Türk insanının gücünü ifade edebilecek en özde sporlardan biri olduğunu söyledi. Seyit Onbaşı’nın, Çanakkale Savaşı’nda kaldırdığı top mermisi ile halter sporunun özdeştirilebileceğini aktaran Genç, “Halter bizim için gerçekten önemli. Özellikle Türk sporu artık, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile gerçekten büyük yerlere ulaştı. Ülkenin her tarafına spor tesisleri yapıldı. Bugün 50’yi aşan ilde halter sporu yapılıyor ve spor salonları artık yetmiyor” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, ilk kez Ordu’da düzenlenen şampiyonada, bütün hazırlıkların eksiksiz olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“2-5 Ağustos tarihleri arasındaki bu müsabakaya yaklaşık 400 civarında sporcu katıldı. Toplamda 550-600 civarında kafile ile buradayız. Çok güzel karşılandık, emeği geçenlere bu konuda teşekkür ediyorum. Gittiğimiz yerlerde organizasyonlar ile ilgili toplantılar yaparız ama burada hiç toplantı yapmadık. Tüm organizasyonda yapılması gereken şeyler, Mustafa Müdürümüz tarafından yapılmış, bizler ve sporcular çok güzel bir şekilde ağırlandık.”

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Ekrem Ballı da halter sporunun, asrın haltercisi olan Naim Süleymanoğlu’nun dünya çapında gösterdiği başarılar ile Türkiye’de büyük bir gelişme ve sıçrama yaptığını söyledi. Ballı, “Onun açtığı yoldan onu takip eden sporcularımız önce bize uluslararası camiada çok büyük başarılar kazandırmışlardır. Ancak ondan sonra maalesef şaibeli bir dönem geçirdik ama o dönemi çabuk atlattık. Şaibesiz ve düzgün sporcularımızın sadece ahlaklı bir başarıya mücadele azimleri ile birlikte halter sporu Türkiye’de tekrar hak ettiği yere ulaştı” şeklinde konuştu

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ayrıca, şampiyonanın Ordu’da yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş da birer konuşma yaparak, şampiyonanın hayırlı olması dileklerinde bulundular.