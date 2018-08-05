Ordu’daki halter şampiyonası sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu 2018 yılı faaliyetlerinden olan ve 2 Ağustos tarihinde başlayan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, bugün itibariyle sonra erdi. Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya, 37 ilden 223 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 323 sporcunun katıldı. Ordu’da ilk kez gerçekleştirilen turnuvada sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Genç kızlar

48 kilo:

1- Gamze Karagöl (Ankara)

2- Ayşe Doğan (İstanbul)

3- Pelinsu Payav (Rize)

53 kilo:

1- Cansunur Sarıkaya (Gaziantep)

2- Sedef Şafak (Düzce)

3- Nazmiye Abci (Isparta)

58 kilo:

1- Fulya Büyükleblebi (Ankara)

2- Duygu Alıcı (Gaziantep)

3- Senanur Coşkun (Konya)

63 kilo:

1- Ayşegül Çakın (Ankara)

2- Buse Nur Şahin (Ankara)

3- Aysel Özkan (Niğde)

69 kilo:

1- Berfin Altun (Kocaeli)

2- Nuray Levent (Ankara)

3- Cemanur Hatun Kösek (Ankara)

75 kilo:

1- Dilara Uçan (İstanbul)

2- Seda Bilir (Gaziantep)

3- Cennet Tuna (Ankara)

90 kilo:

1- Tuğçe Boynueğri (Ankara)

2- Hicran Bütün (Isparta)

3- Seher Demir (Gaziantep)

+90 kilo:

1- Melike Günal (Kahramanmaraş)

2- Nuran Yalçın (Ankara)

3- Şeyma Nur Coşkun (Mersin)

23 yaş altı kadınlar

63 kilo:

1- Mehtap Kurnaz (İstanbul)

2- Canan Ergül (Kırıkkale)

3- Safiye Şıvgın (İstanbul)

90 kilo:

1- Ceren Akarsu (Kocaeli)

2- Duygu Aynacı (Gaziantep)

3- Derya Doğan (Gaziantep)

Genç erkekler 56 kilo:

1- Muhammet Akkaya (Kayseri)

2- Kaan Kahraman (Antalya)

3- Hasan Kesek (Düzce)

62 kilo:

1- Ramazan Kara (Bursa)

2- Doğan Dönen (Hatay)

3- İsa Güngör (Ankara)

69 kilo:

1- Ramazan İlhan (Ankara)

2- Turan Güngör (Ankara)

3- Halit Can Başkaya (Denizli)

77 kilo:

1- Batuhan Yüksel (Ankara)

2- Mehmet Yalçın (Ankara)

3- Hüseyin Çakar (Hatay)

85 kilo:

1- Eşref Yakut (Ankara)

2- İbrahim Başaran (Mersin)

3- Osman Kağan Orhan (Ankara)

94 kilo:

1- Ertan Mert (Ankara)

2- Mehmet Mert Topal (Konya)

3- Mehmet Can Aslan (Gaziantep)

105 kilo:

1- Onur Demirci (Rize)

2- Tebriz Baran Mutlu (Ankara)

3- Mahmutcan Bozyiğit (Ankara)

+ 105 kilo:

1- Yıldıray Kaplan (Ankara)

2- Cebrail Acar (Ankara)

3- Şevki Analp (İstanbul)

23 yaş altı erkekler

77 kilo:

1- Celil Erdoğdu (Ankara)

2- Umutcan Karakaya (Ankara)

3- Emrah Aydın (İstanbul)

85 kilo:

1- Abdulmuttalip Dökmetaş (Ankara)

2- Bahadır Nezih Ceylan (Hatay)

3- Onur Özdemir (Antalya)

+105 kilo:

1- Ahmet Bozan (İstanbul)

2- Atalay Güzel (Hatay)

3- Abdullah Yer (Erzurum)