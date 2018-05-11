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11 Mayıs 2018 21:43

Ordu’daki kayıp kadının cesedine ulaşıldı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde hayvanları ve ziynet eşyalarıyla birlikte ortadan kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.

Ordu’daki kayıp kadının cesedine ulaşıldı

11 Mayıs 2018 21:43


Olay, Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü ortadan kayboldu. Yakınları, Köseoğlu’na ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı araştırmada ise, Şeker Köseoğlu’nun 4 büyük ve küçükbaş hayvan ile evdeki altınlarının da çalındığı tespit edilmişti. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip ile yaklaşık bir haftadır aranan Köseoğlu’nun cesedi, evinin yaklaşık 8 kilometre uzağında Akpınar Mahallesi’nde ormanlık alanda bulundu. Köseoğlu’nun cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri, cinayet şüphesi olan olay için tahkikat başlattı.




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