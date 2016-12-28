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28 Aralık 2016 10:05

Ordu’daki kaza güvenlik kamerasında

Ordu’daki kaza güvenlik kamerasında

28 Aralık 2016 10:05

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde Ferhat Öztaş’ın kullandığı 06 SAR 84 plakalı çekici ile Dursun Mehmet Erişmiş idaresindeki 52 EP 765 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken otomobilin çekicinin önüne çıktığı ve çekicinin duramayarak otomobile çarptığı gözüktü.
Kavşağa yakın bir yerde ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların ise Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



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