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09 Ağustos 2018 20:36

Ordu’daki selden acı haber: 1 ölü

Ordu’nun İkizce ilçesinde aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu’daki selden acı haber: 1 ölü

09 Ağustos 2018 20:36


Olay, ilçeye bağlı Aşağı Seğmenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarladaki mahsulü zarar görmesin diye suyun önünü açmak isteyen 56 yaşındaki Bayram Sekmen, heyelana kapılarak yaklaşık 250 metre aşağıdaki uçuruma uçtu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler intikal etti. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, Bayram Sekmen’in cansın bedenine ulaştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayram Sekmen’in cenazesi, ekiplerin yaptığı kurtarma zinciri ile yola taşındı.


Bayram Sekmen’in cansız bedenini gören yakınları da feryatlar ederek sinir krizi geçirdi. Fenalık geçirenlere olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Şahsın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.




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