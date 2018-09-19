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Ordu'daki silahlı kavga kamerada

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.


Köprübaşı mevkisinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mahir H. (37) ile Ayhan Ö. (40) arasında tartışma çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki şahsın bir süre kavga ettiği, Mahir H.'nin yere düşmesinin ardından da şüpheli Ayhan Ö.'nün silahına sarıldığı görülüyor. İkili daha sonra güvenlik kamerasının kadrajından kavga ederek uzaklaşıyor. Yaralı şahsın tedavisi devam ediyor.

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