Yaklaşık bir ay önce başlatılan kampanya kapsamında, Altınordu ilçesinde görev yapan din görevlileri, cemaat ve esnafın da desteği ile 3 tır dolusu un yardımı topladı. Toplanan yardımlarda un çuvallarının yanı sıra, 200 paket de kıyafet olduğu belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Afrin’e destek amacıyla daha önceden de kampanya yaptıklarını hatırlattı. Projenin, farklı ilçelerde de devam edeceğini aktaran İl Müftüsü Öztürk, “Önceden yaklaşık 1 ton kavrulmuş fındık göndermiştik. Arkadaşlarımız bir süre önce, oradaki mağdur olan kardeşlerimizi görmek için Kilis’e gittiler. Orada en çok una ihtiyaç olduğunu tespitini yaptılar. İlk olarak kendi aramızda bir kampanya başlatıldı ve buna daha sonra cemaatimiz de destek verdi. Böylece çok kısa zamanda bin 520 çuval un temin edildi ve tır doldu. Bunların yanı sıra 200 koli de giyim eşyası oldu. Bu başlangıç, sadece Altınordu’da çok sınırlı bir ortamda bu işi yaptık. Diğer ilçelerimizde kardeşlerimizle de buluşup inşallah bu kampanyayı devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından edilen dualar eşliğinde tırlar uğurlandı.