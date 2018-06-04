Ordu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, Altınordu Blediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti milletvekili adayı Yavuz Selim Kıran ile partililer, Ziraat Bankası Ordu Şubesi’ne gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası hesabına para yatırdı.

Başkan Çelenk yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayları Erdoğan’a, seçim kampanyasında kullanmak üzere maddi anlamda destek olmak istediklerini söyledi. Çelenk, "Yaptığımız desteğin miktarından ziyade bizim açımızdan katılımın yoğunluğu önemliydi. Gelen, ilgi gösteren tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.