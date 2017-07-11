Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı ile terörist unsurlardan temizlenen bölgede yaşayan Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıkan tırlar, Kilis ilinde bulunan AFAD Başkanlığı a ait lojistik depolara ulaştırılacak.

Ordu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen 2 tır dolusu gıda yardımını Suriye’ye uğurlama programına, Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Levent Özsoy, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ercan Okur, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kampanyaya katkıda bulunan hayırsever vatandaşlar katıldı.

Yardım tırlarını uğurlama törende konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin sadece Müslümanlara değil, dünyadaki tüm mazlumlara kucak açtığını ve yardım yaptığının altını çizdi.

Küresel güçler tarafından İslam dünyasının kan ve gözyaşı ile imha edildiğinin altını çizen Vali Yavuz “Bu güçler, İslam dünyasından her tür mezhepsel çatışmaları gözlüyor ve maalesef coğrafyamız kanla, gözyaşıyla yoğruluyor ve derin acılar çekiyor. Milyonlarca insan evinden, barkından oluyor ve muhacir durumuna geliyor. Yine maalesef ölen kardeşlerimizin değeri, kıymeti bilinmiyor ve göz ardı edilmeye devam ediliyor” dedi.

”Bu milletin gönül coğrafyası geniştir”

Yardım tırlarının Suriye’de bir çok kişiye merhem olacağını ifade eden Vali Seddar Yavuz, konuşmasında şunları dile getirdi: “Gönül coğrafyamızda yaşayan herkese elini uzatan aziz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu konudaki cömertliğini her zaman olduğu gibi bir kez daha gösteriyor. Biz sadece Müslümanlar için değil, dünyadaki tüm mazlumlar için yurdumuzu, evimizi hep açtık, açmaya da devam edeceğiz. Nitekim Nazım Hikmet’in dedeleri Polonya’dan kaçıp Osmanlı’ya sığındığında, Osmanlı savaşı göze alabilmiştir. Yine, İspanya’dan kaçan Yahudilere bu ülke kapılarını açmıştır. Bunların örneklerini çok fazla çoğaltabiliriz. O yüzden bizim bu dünyaya söyleyeceğimiz sözümüz ve yapacağımız eylemler vardır. Tarih boyunca hakkı, hukuku ve adaleti hakim kılmak için mücadele eden bu aziz millet, bugün de aynı yoldan hareket etmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3,5 milyona yakın Suriyeli mazlum kardeşimize ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve bundan sonra da devam edeceğiz. Nitekim, Bulgaristan’dan çeşitli durumlar ile bu ülkeye sığınan kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi. Unutmayalım ki, bizim daha çok çalışmaya, daha çok bir ve beraber olmaya, kardeş olmaya ihtiyacımız var. Hayır yapan değerli hayırsever kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Suriyeli kardeşlerimizin yaralarına merhem olması dileği ile gıda yardımı taşıyan tırlarımızı yola çıkarıyoruz. Yolları açık olsun.”

Vali Seddar Yavuz’un yaptığı konuşmanın ardından yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı. Uğurlama programının ardından, Vali Seddar Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdür Vekili Ercan Okur’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Öte yandan, Ordu Valiliği aracılığı ile Suriye’ye bugüne kadar toplam 8 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.