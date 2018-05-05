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05 Mayıs 2018 09:09

Ordulu arıcının bal heyecanı

Ordulu arıcı kovanlarına yoğun bal taşıyan arılarını mutluluktan öpüyor.

Ordulu arıcının bal heyecanı

05 Mayıs 2018 09:09


Ordu’nun Kabadüz ilçesinde açan beyaz salkımlı akasya çiçekleri arıcıların yüzünü güldürüyor. İlçe genelinde açan akasya çiçekleri hava koşullarının da uygun gitmesiyle bal vermeye başladı. Akasya balını kovanlara taşıyan arılar, sahiplerini heyecanlandırıyor. Arıların akasya çiçeklerinden yoğun bal getirdiğini söyleyen Kabadüzlü arıcı Şenel Aksoy, heyecan ve mutluluktan arılarını öpüyor.


Hava koşullarının uygun gitmesiyle akasya çiçeklerinin açtığını belirten arıcı Şenel Aksoy, “Arılar için bu yıl bahar çok güzel devam ediyor. Her yıl yağışlar nedeniyle akasya çiçekleri dökülüyor bu nedenle bal alamıyorduk" dedi.


Arıların akasya ağaçlarını adeta inlettiğini ifade eden Aksoy, “Maşallah şuan akasya çiçeklerinden yoğun bal geliyor. Bütün arılar sadece akasya çiçeklerine konuyor. Umutluyum. İnşallah akasyadan güzel bal sağımı yapacağım” diye konuştu.


Aksoy, akasya çiçeklerinin en az 10 gün daha bal vermeye devam edeceğini umut ettiğini sözlerine ekledi.




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