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Ordulu avcılar bu pula 86 bin lira ödedi

Ordu’da av sezonunda av yapmak isteyen avcılar, 86 bin lira pul parası ödedi.

Ordu'da av sezonunda av yapmak isteyen avcılar, 86 bin lira pul parası ödedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2018-2019 av sezonu içerisinde 842 adet avlanma pulu satıldığı, avcıların bu satışlar karşılığında toplam 86 bin 858 TL ödediği belirtildi.


Ayrıca bu yıl içerisinde 15 adet avcı eğitim kursu açıldığı ve 332 kişinin bitirme belgesi aldığı kaydedildi.


Ordu il genelinde 2 bin 420 adet aktif avcı bulunuyor.

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