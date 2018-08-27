Ordulu balıkçılar yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçılar, vatandaşların bu yıl ucuz balık yiyeceklerini söylüyor.

Denizlerdeki av sezonu, 1 Eylül tarihinde başlıyor. 15 Nisan tarihinde başlayan yasak ile teknelerini limana çeken, onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, ‘Vira Bismillah’ diyerek mavi sulara açılmayı dört gözle bekliyor. Bir haftadan az bir süre kalan avlanma sezonuna yoğun bir tempo ile hazırlanan balıkçılar, yeni sezondan oldukça yüksek beklentilerinin olduğunu belirterek, vatandaşların bol bol balık yiyeceklerini de aktarıyor.

“Bu yıl vatandaşlar bol bol balık yiyecek”

Ordulu balıkçılardan Birol Karadeniz, “Hayırlısı ile sezonumuza başladık. Şu anda en son yaptığımız iş olarak ağlarımızı hazırlıyoruz. 1 Eylül’de Allah nasip ederse sezon açılacak. Bu sene de balık belirtileri güzel, fiyatlar inşallah ucuz olur, vatandaşlar da ucuz bir balık yer. Yaz mevsimi, kayıkların bakımını yapmakla ve ağlarımızı onarmak ile geçti. Meşakkatli bir iş, teknelerimiz ile uğraşıp onardık. Beklenen gün geldi, inşallah 1 Eylül tarihinde halkımıza balığı sunacağız” dedi.

Balıkçılardan doğan Şahin ise yeni sezonun bütün balıkçı camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, “Şu anda ağın mantarını donatıyorum. Denizde ağı bunlar tutuyor. Diğer arkadaşlarımız da farklı birimlerde çalışıyor. Bu sezondan inşallah yüzümüz gülecek” şeklinde konuştu.

Öner Öztürk isimli balıkçı da yeni sezonun güzel geçeceğini ve bol balık avlayacaklarını aktardı. Ağlarındaki noksanlıklarını tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, 1 Eylül Cumartesi gecesi denize açılık avlanmaya başlayacaklarını söyledi.

“Ordu’da 6 bin kişi balıkçılıktan geçimini sağlıyor”

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yaptığı açıklamada il genelinde 495 adet ruhsatlı balıkçı gemisinin olduğunu belirterek, Ordu’da yaklaşık 6 bin kişinin balıkçılık ile geçimini sağladığına dikkat çekti. Yeni av sezonu öncesi tüm tedbir ve önlemlerin alındığını anlatan Yılmaz, tüm balıkçılara güzel bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Yılmaz, balıkçıların sürdürülebilir avcılık noktasında tüm kurallara uyması tavsiyesinde bulunarak, “Kurallara uymayan balıkçılarımız hakkında gerekli işlemler daha önceki yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da devam edecek” ifadelerine yer verdi.