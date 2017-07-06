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06 Temmuz 2017 12:58

Ordulu dağcı Lenin Dağı’nı gözüne kestirdi

Ordu Dağcılık İhtisas Kulübü (ODAK) Başkanı ve sporcusu Yılmaz Seferoğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu yüksek irtifa milli takımının 22 temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında Kırgızistan da gerçekleştireceği Kuzey Himalaya Pamir Dağları’nda yer alan 7 bin 134 metrelik Peak Lenin Dağı tırmanış ekibine seçildi.

Ordulu dağcı Lenin Dağı’nı gözüne kestirdi

06 Temmuz 2017 12:58


Daha önce Türkiye’de Ağrı Dağı, Erciyes, Kaçkarlar ve Aladağlar da birçok zirve tırmanışı gerçekleştiren ayrıca yurt dışında Alp Dağları’nın zirvesi 4 bin 810 metrelik Mont Blanc’a tırmanış yapan Ordulu dağcı Yılmaz Seferoğlu, denemeye alınan 54 dağcı arasından ilk 5’e girerek Yüksek İrtifa Milli Takıma seçildi.



Nasıl seçildiler?


Peak Lenin ekip seçme süreci katılımcıların ilk aşamada son üç yılda yapılan tırmanışlara göre değerlendirildi. 54 aday arasından yeterli görülen 16 sporcu ikinci aşamaya seçildi. İkinci aşamada eğitmen Oktay Salur ve Sinan Durgun liderliğinde Mayıs ve Haziran aylarında Niğde Aladağlar da içlerinde Demirkazık Dağı’nın da olduğu 5 farklı zirveye tırmanış gerçekleştirildi. Bu tırmanışlardan sonra Lenin Dağı için 3. aşamaya 5 sporcu kaldı. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesindeki performans ve kuvvet testlerini de geçen Ordulu dağcı Seferoğlu, 7 bin 134 metrelik Peak Lenin Dağı asil kadrosuna seçilmiş oldu.



Tırmanış 22 gün sürecek


Tırmanış öncesi Semra Keskin, Zekiye Kaya, Muhammed Yılmaz, İbrahim Çelik, Yılmaz Seferoğlu ve TDF kafile sorumlusu İbrahim Akçay’dan oluşan 6 kişilik ekip 15-16 Temmuz tarihlerinde 3 bin 917 metrelik Erciyes Dağı’nın zirvesine kamp atarak yüksek irtifaya uyum çalışması yapacak. Peak Lenin tırmanışı için 20 Temmuz’da İstanbul da 2 günlük kampa girecek sporcuların 22 Temmuz da Kırgızistan’a uçmasıyla tırmanış başlamış olacak. 12 Ağustosta bitmesi planlanan tırmanış 22 gün sürecek.




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