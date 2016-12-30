Ordulu esnaftan “Yılbaşında Ağaç Kesme Fidan Dik” kampanyası

Ordu’da fırıncılık yapan Davut Bakmak, yılbaşında süslenmek için kesilen ağaçlara dikkat çekmek amacıyla başlattığı kampanya ile müşterilerine çam fidanı dağıttı.

Tüm Türkiye’de yeni yıl hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok esnaf yeni yıl kapsamında çeşitli kampanyalar başlatırken bazı esnaflar ise sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Ordu’nun Altınordu ilçesinde fırıncılık yapan Davut Bakmak başlattığı “Yılbaşında Ağaç Kesme Fidan Dik” kampanya ile herkesin takdirini topluyor. Fırınına getirdiği 900’ü aşkın çam fidanını müşterilerine dağıtan Bakmak, başlattığı kampanya ile herkese örnek oluyor.



“Bu yıl ağaç kesmeyelim onu yerine fidan dikelim”

Türkiye’de bazı vatandaşların yeni yıla çam ağacı süsleyerek girmeyi tercih ettiğini belirten Davut Bakmak, başlattığı proje ile ağaç kesilmesine dikkat çekmek istediğini söyledi. Müşterilerine hediye ettiği çam fidanları ile ağaç dikilmesine de öncülük etmek istediğini, alışveriş yapsın veya yapmasın tüm müşterilerine çam fidanı hediye ettiğini ifade eden Bakmak, “Yılbaşında genellikle ağaç kesimleri çok artıyor. Bizde bu durumu çok onaylamıyoruz. Bu sebeple toplumu bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için dedik ki, ‘Bu yıl ağaç kesmeyelim onun yerine çam fidanı dikelim.’ Bu sayede müşterilerimiz aracılığı ile müşterilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gerek müşterimiz olsun gerekse dışarıdan gelen vatandaşlarımız olsun herkese çam fidanlarımızı hediye ediyoruz. Müşterilerin vermiş olduğu tepkiler çok güzel bu yüzden yaptığımız işin çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.



Müşteriler projeden memnun kaldı

Fırında dağıtılan çam fidanlarını alan müşteriler yapılan kampanyanın çok güzel olduğunu belirttiler. Fırından ekmek alan ve kendisine çam fidanı hediye eden müşterilerden Mesu Güley, “Yapılan proje son derece olumlu, hayata renk katan bir proje olmuş. Ben de aldığım bu çam fidanını apartmanımızın bahçesine dikerek bir anı olarak, hatıra olarak saklayacağım” diye konuştu.