Ordulu fındık üreticileri: "Pazarda 12 TL'den satmaktansa, bu fiyat daha iyi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fındık fiyatlarını açıklaması üzerine, üreticilerin bazıları memnun kalırken, bazıları ise fiyatın açıklanmasında geç kalındığı görüşünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 1 Kasım'dan itibaren 1. kalite levant fındığın kilosunu 14, Giresun fındığının kilosunu ise 14,5 liradan alınacağını belirten Erdoğan, üreticilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kayıtlı fındık alımlarında kilo başına 2 TL de destek verileceğini müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından üreticiler, fındık fiyatlarının belirlenmesinde geç kalındığını, TMO'nun şimdiye kadar fındık alımı gerçekleştirmiş olması gerektiğini ileri sürdü. Bazı üreticiler, açıklanan fiyatların yetersiz olduğunu belirterek, fındığın kilogramının en az 15 TL olması gerektiğini savundu. Bazı üreticiler de fiyatın kendilerine yettiğini, piyasada 12 TL'den satmaktansa bu şekilde satmanın daha iyi olduğunu açıkladılar.