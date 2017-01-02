Ordulu fındık üreticilerine 7 yılda 1.8 milyar TL destek

Ordu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2016 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteklemesine 119 binin üzerinde üreticinin başvuruda bulunduğunu, 2009 yılından bu yana yapılan desteklemelerde ise Ordu’ya toplam 1.8 milyar TL destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

2016 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği üretici başvuruları 30 Aralık itibari ile sona erdi. Yapılan başvurular sonucunda Ordu genelinde 119 binin üzerinde fındık üreticisi başvuruda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2016 yılında yapılan başvuru sayısının 2015 yılına oranla arttığını belirtti. 2016 başvuru sayılarının 2015 yılı ek başvurularından daha fazla olduğunu dile getiren Yılmaz, “2016 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği için Ordu genelinde 119 bini aşkın fındık üreticimiz başvuru yaptı. 2015 üretim yılında ise normal ödeme döneminde 116 bin 208 fındık üreticimiz başvuru yaparak destekleme ödemelerini almış olup, mevcut durumda işlemleri devam eden ek sürede başvuru yapan 2 bin 600 üretici sayıları ile toplandığında 118 bin 808 sayısına ulaşıldı. Bu kapsamda 2016 üretim yılı başvuru sayıları 2015 üretim yılındaki normal ve ek süre başvurularının toplamından fazla oldu” dedi.



7 yılda 1.8 milyar TL destek

Destek ödemelerinin 2009 yılında verilmeye başlandığını ve o tarihten bu yana Ordulu fındık üreticilerine 1.8 milyar TL destek ödemesi yapıldığını aktaran Yılmaz, “Alan Bazlı Gelir Desteği 2009 yılında başlandı. Dekar başına 170 TL destek ödemesinin yapıldığı desteklemelerde 2009 yılından bu yana geçen 7 yılda Ordulu fındık üreticilerine 1.8 milyar TL destek verildi” diye konuştu.