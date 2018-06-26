Ordulu LGS birincisi: “Başarımı kitap okumaya borçluyum”

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre öğrencilerin aldığı puanlar, il genelinde ve Türkiye’de yüzdelik dilimde başarı sıralama sonuçları verildi. Ordu’da sınava girenler arasında yer alan 19 Eylül Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Akbel Aydın da 500 tam puan alarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

“Son aylarda çalışmaya başladım”

Sınav sonuçlarını öğrenince okuluna gelen ve burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akbel Aydın, sınava son zamanlarda çalışmaya başladığını söyledi. Aydın, “2 Haziran tarihinde sınava girdim. Sınava ilk başlarda çok takılmadım, son aylara doğru çalışmaya başladım, çok soru çözdüm. Aslında sınava girdiğimde 500 puan almayı çok fazla beklemiyordum ama elimden geleni yaptığım için ful çıkar diye de düşündüm. Sonradan kontrol edince de ful yaptığımı fark ettim. Heyecanlandım ve mutlu oldum ama biraz da sakin oldum. Çünkü aklımın bir köşesinde ful yapabileceğim geçiyordu. Okulda yaptığım deneme sınavlarında kötü sonuçlar almıştım ve bu durum benim moralimi de bozmuştu. Ailem ve öğretmenlerimin desteği ile yeniden moralimi geri kazandım” dedi.

“Yurt dışında eğitim görmek istiyorum”

Mesleki anlamda şimdilik bir düşüncesinin olmadığın aktaran Aydın, ilerleyen zamanlarda yurt dışında eğitim almayı hedeflediğini belirterek, “Çünkü oradaki yaşam stiline özeniyorum. İyi bir liseye gidersem, iyi bir üniversiteye de gideceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım çok fazla kafaya takmasınlar. Bazı arkadaşlarım en baştan çalışmaya başlıyor, ona hiç gerek yok. Konuları öğrenirlerse sonradan da üzerine birkaç deneme çözerlerse oluyor. Bu sınav testten daha çok deneme yapmaya yönelik bir sınavdı. O soruların hızını yetiştirme sınavıydı. O yüzden kitap da okusunlar. Sorular çok uzundu, özellikle fen bilgilerinde bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler. Ben, normal olarak çalışıyordum ama son birkaç aydır çalışmamı daha da artırdım. Denemeleri kendim alıp çözdüm” şeklinde konuştu.

“Akbel, birinci sınıftan itibaren çok fazla kitap okuyan bir çocuk”

Yine aynı okulda kızının da öğretmeni olan fen bilgisi öğretmeni olan anne Serap Vural Aydın ise kızıyla birlikte sınava hazırlandıklarını belirtti. Bu başarının arkasında çok çalışmaktan ziyade fazla kitap okumanın olduğuna dikkat çeken anne Aydın, “Ben de dersine girdiğim için beraber çalıştık. Bir senelik bir çalışma yaptık. Çok fazla sınava yönelik bir çalışma olmadı ama sadece bu sene sınava yönelik çalıştık. Kızımın, çok fazla kitap okumasından kaynaklanan çok hızlı okuma özelliği var. Sınava girecek olan diğer öğrencilere benim tavsiyem, ilkokul birinci sınıftan itibaren başlayarak kitap okusunlar. Kitap okudukları zaman hem okuma hızları artıyor hem de daha farklı bakış açıları geliştiriyorlar. Bu seneki sınav, farklı bakış açın var mı? Çok yönlü bakabiliyor musun? Hızlı okuyabiliyor musun? Bunun üzerine kurulu olan bir sınavdı. Akbel de birinci sınıftan beri aşırı kitap okuyan bir çocuk. Çok fazla kitap okuduğu için de olaylara ve sorulara bakışı hep çok yönlüdür” ifadelerini kullandı.

“Kızımın ful yapmasının arkasındaki başarı kitap okumasıdır”

Kızının, çok fazla ders çalışmadığını da aktaran anne Serap Vural Aydın, “Hem öğretmeni hem de velisi olarak kızımın çok fazla ders çalışan bir çocuk olmadığını söyleyebilirim. Çok ders çalışmaz, ödev verilirse onu yapar. Sadece bir ay kala strese girdiği için ders çalışmaya başladı. Akbel’in sınavda ful çekmesinin sebebi sınava çok çalışması değil, çok fazla kitap okumasıdır” şeklinde konuştu.

Anne ayrıca kızının haftada 6 kitap kadar okuduğunu sözlerine ekledi.