Ordulu sanatçı Çorum türküsüne tövbe etti

Ordulu Türk halk müziği sanatçısı ve radyo programcısı Aydın Beyoğlu, memleketine gelirken Çorum-Osmancık’ta TEDES’ten 5 adet ceza birden yiyince bir daha Çorum yöresine ait türkü okumayacağına yemin etti.

Önceki hafta İstanbul’dan özel aracıyla memleketi Ordu’ya gelip tekrar İstanbul’a dönen Türk halk müziği sanatçısı ve radyo programcısı Aydın Beyoğlu, evine gelen TEDES cezalarıyla adeta çarpıldı. Evine peş peşe 5 adet ceza tutanağı gelen Beyoğlu, bin 423 TL’yi ödedi. Tepkisini sosyal medyadan dile getiren sanatçı, “Çorum düş yakamdan. Bir daha Çorum’dan ne geçerim ne de Çorum türküsü okurum” diye tepki gösterdi.

Beyoğlu, bu cezaların üzerine Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden gelen "Düzenli ödemeleriniz için teşekkür ederiz" yazısıyla da karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.