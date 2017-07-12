Ordulu şehidin adı 3 yere verildi

Ana Jet Üs Komutanlığında savaş uçaklarının kalkışını engellemeye çalışırken darbeci askerler tarafından kafasından vurularak şehit edilen Emrah Sapa’nın ismi memleketi Korgan’da evinin bulunduğu sokak ile Ordu ve Samsun’da birer okula verildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ana Jet Üs Komutanlığında savaş uçaklarının kalkışını engellemeye çalışırken darbeci askerler tarafından kafasından vurularak şehit edilen Emrah Sapa’nın Korgan ilçesinde yaşayan babaannesini ziyaret etti.

Vali Seddar Yavuz, ilk olarak 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Emrah Sapa’nın Korgan’ın Sarıalıç Mahallesi’nde bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti. Vali Yavuz, Emrah Sapa’nın kabrinde dua ettikten sonra, beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Ordu Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, Korgan Kaymakamı Faruk Doğru, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile birlikte şehidin aynı mahallede ikamet eden babaannesi Emine Sapa’nın evine giderek, başsağlığı dileğinde bulundu ve taziye dileklerini iletti.

Şehit Emrah Sapa’nın babaannesi Emine Sapa ile bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz, ”Şehit ailelerimiz bizim baş tacımızdır ve her zaman onların yanında olduğumuzun da özellikle altını çizmek isterim. Ay-yıldızlı, al bayrağımızın vatanımız üzerinde halen özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir. Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. 15 Temmuz’da bu ülkenin geleceği için canını ortaya koyan genç kardeşimizi diğer şehitler gibi unutmayacağız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

Şehit Emrah Sapa’nın babaannesi Emine Sapa, ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, Vali Seddar Yavuz’a teşekkür etti.

Şehidin adı bir sokak ve 2 okula verildi

Kalkışma hareketini işten yeni geldiği evinde, televizyon yayınından öğrenen 31 yaşındaki Emrah Sapa, savaş uçaklarının kalkışını engellemek için 4. Ana Jet Üs Komutanlığına giderek, komutanlığın önünde darbeci askerlere karşı direndiği sırada kafasından vurularak yaralanmış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehitlik mertebesine ulaşmıştı.

17 Temmuz 2016 günü Korgan ilçesinde defnedilen şehidin adı, Korgan ilçesinde evinin bulunduğu Azaplı Sokak’a, Korgan İmam Hatip Ortaokuluna ve Samsun’da bir Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.