Ordulu tekvandocunun hedefi altın madalya

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekvandocusu Hasan Can Lazoğlu, Çin’de düzenlenecek olan Dünya Takımlar ve Mix Takımlar Şampiyonası’nda kürsünün en tepesinde yer almak istiyor. Antrenör Halil Öziş, Hasan Can Lazoğlu’nun 80 kilogramda ülkesini temsil edeceğini belirterek, sporcunun 27-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için yola çıktığını ifade etti. Sporcularına son derece güvendiklerini aktaran Antrenör Öziş, Hasan Can Lazoğlu’nun daha önce de katıldığı bir çok turnuvadan dereceler elde ettiğini aktardı. Antrenör Öziş, "Hasan gelecek vaat eden sporcularımızın arasında geliyor. Kendisi 5 Temmuz’dan bu yana şampiyonaya hazırlanıyordu. İnşallah altın madalyayla Ordu’ya dönecek" dedi.

Öziş, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda amatör spora verdiği desteğin ardından uluslararası organizasyonlarda daha çok Ordulu sporcunun yer aldığına da dikkat çekerek, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Spor Daire Başkanı Recep Kara’ya teşekkür etti.

Milli sporcu Hasan Can Lazoğlu ise Çin’e madalya almak için gittiğini ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini aktardı.