Ordu’nun ağız ve diş sağlığı profili çıkarılıyor

Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın, bu kapsamında 23 Mart-08 Haziran tarihleri arasında 5, 12-15, 35-44, 65-74 yaş ve yaş gruplarında Altınordu Durugöl Mahallesi’nde 37, Gürgentepe Ağızlar Mahallesi’nde 53, Perşembe Çınar Mahallesi’nde 57, Fatsa Bülbül Mahallesi’nde 27 kişiye ev ziyareti yapıldığını belirtti. Ağız ve diş sağlığı muayenelerinin yapıldığı ziyaretlerde anket çalışmasının da gerçekleştirildiğini kaydeden Aydın, muayene yapılan vatandaşlara diş fırçası ve macun dağıtımının yapıldığını söyledi.