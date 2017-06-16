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16 Haziran 2017 10:24

Ordu’nun bitkileri ‘Ihlamur Festivali’nde

Ordu’da doğal ortamda yetişen ve yemeklerde kullanılan doğal bitkiler, İstanbul, Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ihlamur Festivali”nde tanıtılacak.

Ordu’nun bitkileri ‘Ihlamur Festivali’nde

16 Haziran 2017 10:24


Ataşehir Kent Konseyi organizesinde, 18-19 Haziran 2017 tarihleri arasında Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi Kamelya Çarşısı önü Amfili Park’ta düzenlenecek “Ihlamur Festivali”nde açılacak stantlarda Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen otlar tanıtılacak ve doğal ortamda yetişen otlardan yapılacak yemeklerin tatlarını deneme fırsatı sunulacak.


Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilecek olan ‘Ihlamur Festivali’nin Ordu’nun yemek kültüründe zengin bir menüye sahip doğal otların tanıtımı için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Toparlak, “Bu festivalde, ilimizde doğal ortamda yetişen ve yöre insanı tarafından çok sevilen, sofralarımızdan eksik olmayan Melocan, Sakarca, Galdirik, Dağ Çileği, Taflan, Kara Lahana, Mısır Unu, Damar Otu gibi otlardan oluşan, çeşitli yemekleri, salamura ve reçelleri yapılan ürünlerimizin, festivale gelen ziyaretçilere tadımı ve tanıtımı yapılacaktır. Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak katılacağımız fuarda İlimizde yetişen ot çeşitleri ile yapılan yöresel yemeklerimizin tanıtılması, yabani dağ çileği reçeli ile İlimize ait tema oluşturulması hedeflenmektedir” dedi.


Uğur Toparlak, bölgelere ait ot çeşitlerinin ve ürünlerinin tanıtımının ve satışının yapılacağı festivalde, aynı zamanda yetişkinlere ve çocuklara yönelik renkli atölyeler, şiir dinletileri, yabancı ülkelerden gelen toplulukların dans gösterileri ve workshoplar yapılacağını sözlerine ekledi.




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