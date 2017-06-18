Ordu’nun Değerleri ödül töreni

‘Ordu’nun Değerleri Buluşuyor’ sloganı altında Ordu Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Ordulum Dergisi ve Haberci Gazetesi’nin sahibi Figen Çakmak, Ordu’ya emek vermiş, halen emek veren ve şehrin yararına projeler hazırlayan isimleri hatırlamak, onları onure etmek için bu geceyi düzenlediklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın kutlama telgrafı gönderdiği gecede Orduspor’un efsane kaptanlarından Üstün Türközer, işadamı Yüksel Kartal, Enis Bellikçi, Muammer Özer, Gökhan Eker, Alkan Eren, Yavuz Korkmaz, Ercan Çetinkaya, Atabey Kalay, Aytekin Genç, Cihan Erken, AFTA Grup Başkanı, emekli bürokrat Halil Mermer, klarnet ustaları Erman-Eren Özdemir, Akpınarlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mithat Gümüş, bir kamu bankasının Emeklilik Bireysel Finans ve Yatırım Danışmanı Afife Kasımoğlu, Mali Müşavir Abdurrahman Karagöz, Ressam Orhan Zafer, Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, DSİ Ordu İl Müdürü Mehmet Kurul, tiyatro eğitmeni Nurgül Çoluk, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göksel Dağşan, KBB Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, Uzman Dr. Hatice Özer, Ünye Anadolu Lisesi, Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Özkan, Fatsa Gençlik Spor İl Müdürü Halil Bekyürek, Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, Akkuş Belediyespor Kulübü Başkan ve yöneticileri ile SB-ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşiresi Yüksel Döner Güler’e plaket takdim edildi. Gecede 40’a yakın isme plaket verildi.