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09 Ağustos 2018 19:40

Ordu’nun dereleri korkuttu

Ordu genelinde etkili olan yağmur yağısı sonrası dereler adeta coştu.

Ordu’nun dereleri korkuttu

09 Ağustos 2018 19:40

Yoğun yağışlar nedeniyle bir iş makinesi de ırmağa uçtu.


Ordu genelinde etkili olarak devam eden sağanak sonucu akarsular adeta coştu. Ordu’nun çoğu bölgesinde olduğu gibi İkizce ilçesinde de derelerin debisi yükseldi. İkizce ilçesinin ortasından geçen ırmakta da su debisi neredeyse köprülere kadar ulaştı. Şiddetli bir şekilde akan ırmaklar, vatandaşları da korkuttu. Öte yandan, belediye ekipleri de, köprü ve ırmakların yakınından uzak durmaları için vatandaşlara anons yapıyor.


İş makinesi ırmağa uçtu


İkizce ilçesinde dere ıslahında çalışan bir iş makinesi de, biriken suya kanal açmaya çalışırken akıntıya kapılarak ırmağa uçtu. Olayda yaralanan olmazken, kepçe de maddi hasar oluştu.




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