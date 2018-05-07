Ordu’nun gelecek planı hazır

Ordu’da, ihtiyaca cevap veremeyen, kapalı yağmur suyu hatlarına ve menfezlere müdahale ederek şehirdeki su baskınlarının önüne geçen OSKİ, sahile kıyısı bulunan 5 ilçede, 50 yıllık yağmur suyu master plan projeleri hazırladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerindeki imarlı alanların 50 yıllık yağmur suyu master plan projelerini tamamladı. İl genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla alt yapıyı yeniden inşa etmek için 19 ilçede yatırımlar yapan OSKİ, birçok ilçelerde ise altyapıyı sil baştan yeniledi.

120 km’lik sahil şeridinin 50 yıllık master planı hazır

120 km’lik sahil şeridinin karayolu ile şehir bağlantısı arasında yapılan altyapı çalışmalarında ise, yağmur suyu hatları ile menfezlerin yetersiz kaldığı ve yağmur sularının denize ulaşamayarak su baskınlarına neden olduğu ortaya çıktı. Şehri su baskınlarından kurtarmak için yeni yağmur suyu hatlarını devreye sokan OSKİ, Ordu’nun 50 yıllık geleceğini kurtarmak için başlattığı bir diğer çalışmayla yağmur suyu master plan projelerini de tamamladı.

"Ordumuz sağlam temeller üzerinde yükselsin"

Şehirlerin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için altyapının çok önemli olduğunu vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Göreve gelir gelmez, yol, su ve alt yapının önceliklerimiz arasında olduğunu söylemiştik. Sahil şeridinde yaptığımız çalışmalarda gördük ki, yağmur suyu hatları ve baksların tamamına yakını kapalı. Aşırı yağışlar meydana geldiğinde, karayolu bandı yağmur suyunun denize ulaşmasını engelliyor, şehirde su baskınları meydana geliyordu. Hemen müdahale ederek, dev bakslarla yağmur suyu hatlarını yeniledik. Şimdi ise şehrin 50 yıllık geleceğini kurtarmak adına 50 yıllık yağmur suyu master planını hazırladık. Bu önemli çalışmadan dolayı OSKİ Genel Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

692 bin 55 metre yağmur suyu hattı projelendirildi

Projesi bitirilen yağmursuyu planları ile birlikte, kurumlar arası uyuşmazlık sorunlarının da ortadan kalkacağı belirtilirken, yapılan projeler sonunda; Gülyalı ilçesine 23 bin 600 metre, Altınordu ilçesine 344 bin 892 metre, Perşembe ilçesine 40 bin metre, Fatsa ilçesine 127 bin 200 metre ve Ünye ilçesine 156 bin 363 metre olmak üzere Ordu geneline 692.055 metre yağmur suyu hattı planlandığı bildirildi.