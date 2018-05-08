Ordu’nun kırsalı asfaltlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 39 km yolun sıcak asfalt ile buluşturulduğu sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde, önemli grup yollarından Perşembe-Tepeköy-Şenyurt bağlantısındaki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

6 km’lik yolun alt yapı ve üst yapısı ile güçlendirilerek evladiyelik hâle getirildiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “2018 yılında ilçemizde 19 bin 45 km daha asfalt çalışması yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında yollarıyla modern ve sunduğumuz yatırımlarla daha yaşanılabilir bir Perşembe inşa etmiş olacağız” dedi.

İlçenin önemli güzergâhlarından biri olan 6 km’lik yolun alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla güçlendirildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Perşembe-Tepeköy-Şenyurt bağlantı yolumuzda 12 bin 235 metreküp taş duvar ile yağmur sularının zarar vermemesi için 1424 m boru kullanıldı ve 18 metre menfez imalatı yapıldı. Her çalışmamızda olduğu gibi yol yatırımlarımızın uzun ömürlü ve evladiyelik olması için asfaltı dökerek çalışmamızı tamamlamıyor, sanat yapısı imalatı ve altyapıyla yolumuzu sağlamlaştırıyoruz” diye konuştu.

İlçeye yatırımların mevsim şartları el verdiği ölçüde sürdürüleceğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “2018 yılında ilçemize 19 bin 45 km sıcak asfalt, 31 bin 50 km sathi asfalt ve 11 km de beton yol çalışması yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçemiz doğal güzelliğini yatırımlarla taçlandırarak turizmde hak ettiği yere kavuşacak” şeklinde konuştu.