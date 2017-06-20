Ordu’nun küçük ordusu

Ordu’nun Fatsa ilçesi Hatipli Mahallesi’nden 34 kişi güvenlik gücü olarak devlette görev yapıyor. Yöreden 34 kişinin asker ve polis olarak görev yapması mahalle halkını gururlandırıyor. Mahalleden halen gençler devlette güvenlik görevlisi olmak için başvurularını sürdürürken, bu sayının artması bekleniyor.

Hatipli Mahallesi’nden 1 subay, 5 astsubay, 16 uzman çavuş, 4 komiser ve 8 polis olmak üzere toplamda 34 kişi ülkenin farklı illerinde görevlerini sürdürüyor.

İki oğlu uzman çavuş

2 oğlunun da uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalıştığını ifade eden 54 yaşındaki Nurettin Yıldızlı, “Oğullarımın birisi 1990, diğeri ise 1991 doğumlu. Büyük oğlum Ercan Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde görevli, diğeri Sinan ise Yalova’da görev yapıyor. Çocuklarım askerlik görevini yaptıktan sonra askerde kalıp rütbeli asker olarak görev yapmak istediklerini söylediler. Kendim askerde kalmak için çok heveslendiğimi iki oğluma da anlatmıştım. Demek ki ondan etkilenmişler ve asker olmaya karar verdiler. İkisi aynı anda izine geldiklerinde çok mutlu oluyorum” dedi.

Anne Emine Yıldızlı ise her gün oğulları ile telefonda görüştüklerini, kendilerinden haber almadan bir gün duramadıklarını belirterek, “Oğullarımı her gün arar, bir ihtiyaçları var mı diye sorarım. Hep dua ediyorum ve işlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

2 askerin babaannesi Zeynep Yıldızlı, “Torunlarıma ve diğer askerlere durmadan dua ediyorum. Mahallemizdeki çocuklarımızın hepsi bizim çocuklarımız. Hepsini biz büyüttük. Askere gitmek için heveslendiler ve işlerine başladılar” şeklinde konuştu.

Aileler gurur duyuyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Tuncay Argın’ın ailesi ise çocukları ile gurur duyduklarını ifade ettiler. Anne Cemil Argın, “Kendisi ile her gün telefonda konuşuyorum. Rahat olduğunu ve görevini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini söylüyor. Bizler de ailesi olarak çok mutlu oluyoruz” dedi.

Babası Ali Argın, “Oğlumuz Güneydoğu bölgesinde görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Her gün düzenli şekilde görüşüyor, kendisinden bilgi alıyoruz. Bizler de ailesi olarak onunla gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

“Vatan görevi namustur”

Mardin Kızıltepe’de görev yapan Astsubay Selman Özer’in ailesi ise “Vatan görevi namustur” diyerek oğlunun başarılı bir şekilde görevini sürdürdüğünü söyledi. “Oğlum ile gurur duyuyorum” diyen Baba İhsan Özer, “Kendisi ile her gün görüyor ve sıhhati ile ilgili bilgiler alıyoruz. Sağ olsun hep mutlu haberler veriyor bize. Özel harekatta görevli olduğu için devamlı görevde oluyor oğlumuz. Birliğine geldiğinde mutlu oluyoruz ama görevde olduğu zaman biraz tedirgin oluyoruz diyebilirim. Görevinden hiç konuşmuyoruz. Mahallemizde çocuklarımız güvenlik mesleklerine ilgi duyuyor ki 34 kişi burada emniyet görevlisi olarak çalışıyor. Severek yapılan bir meslek. Küçük oğlum da polis olmak istedi fakat mülakatlarda elendi” diye konuştu.

Ağabeyinin onurlu bir mesleği yaptığını ifade eden kardeşi Osman Özer, “Kendisi küçüklüğünden bu zamana kadar asker olmak istiyordu. Üniversite de okurken başvuru yaptı ve başvurusu kabul olduktan sonra görevini yapmaya başladı. Astsubay olarak görevi başladı ve şimdi ise özel harekata geçti. Kendisi ile hep gurur duyuyorum. Ben de polis olmak istedim fakat mülakatlarda elendim. İlerleyen zamanlarda tekrar şansımı deneyeceğim” dedi.

Dedesi Asım Özleme, 1 yıl önce göreve başlayan torunu polis memuru Seyfettin Özleme ile gurur duyduğunu dile getirdi.

15 kişi daha sırada

Hatipli Kargucak Mahalle Muhtarı Zeki Sevimli, “Mahallemizden 34 güvenlik görevlimiz var. Hala başvuru yapıp sınavlara giren yaklaşık 15’e yakın çocuklarımız daha mevcut. Yine polis okulunda okuyan ailelerinin çocukları var. Bu mesleği buranın insanları severek yapıyor. Bunu iş olarak görmüyorlar, vatan meselesi olarak görüyorlar. Bu meslekler kendileri için ve bizler için gurur verici bir durum. Devletin üniformasını taşımak gerçekten çok ulvi bir görev. Ordu ilimize bakıldığı zaman en çok devlet güvenlik görevlisi olan mahalleyiz. Tek isteğimiz bu şehit olaylarının yaşanmamasıdır” ifadelerini kullandı.

“Şehit haberlerini duyunca çocuklarımız daha da bu mesleğe sarılıyor”

Hatipli Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Tahsin Derinlik ise, “Mahallemizden bu kadar asker ve polisin olmasını vatanını çok sevmelerine bağlıyorum. Son yıllarda bu sayı arttı. Şehit haberlerini duyunca çocuklarımız daha da bu mesleğe sarılıyor” açıklamasını yaptı.