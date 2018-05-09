Ordu’nun tepelerinde dolu yağışı

Ordu’nun Gölköy ilçesi kırsalında öğlen saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı kara yolu başta olmak üzere çevreyi beyaza bürüdü. Doluya yakalanan vatandaşlar, fındık büyüklüğünde yağan dolu karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Vatandaşlar, şaşkınlık içerisinde karşılaştıkları doğa olayını cep telefonu ile kaydetmeyi ihmal etmedi. Yağışın kesilmesinin ardından ise beyaza bürünen doğanın tadını çıkarttı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki değerlere göre, Ordu genelinde Pazar gününe kadar yağmur yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.