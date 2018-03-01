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01 Mart 2018 11:30

Ordu’nun tepelerinde kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Boztepe’de yaklaşık 25 santimetreye kadar ulaştı.

Ordu’nun tepelerinde kar yağışı

01 Mart 2018 11:30


Dün gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde de hissedilmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza kaplarken, kartpostallık görüntüler de oluştu.


Ordu’nun en önemli turistik bölgelerinden biri olan Boztepe’de kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye kadar yükselirken, duruma hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zorluk çekti. Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iş makineleriyle Boztepe’de yol açma çalışmaları başlattı.



En çok öğrenciler sevindi


Şiddetli olarak kar yağışının sürdüğü Boztepe’ye gelen öğrenciler kar topu oynayarak stres attı. Sınav ve ders yoğunluğundan bunaldıklarını aktaran öğrenciler, buldukları plastik eşyalar ile kaymayı da ihmal etmedi.



BTUM uyarı yapmıştı


Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), dün akşam saatlerinde yaptığı uyarıda, gece saatlerinde başlayacak olan yağışların perşembe günü öğlen saatine kadar kıyı kesimlerde şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı olarak görüleceğini belirtmişti.




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