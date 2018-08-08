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Ordu'nun Ünye Ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Üzerinde Bulunan Köprü, Sel Suları Nedeniyle Çöktü.
08 Ağustos 2018 17:07
Ordu’nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan köprü, sel suları nedeniyle çöktü.
IHAAW170752-GEN/08-08-2018 - Ordu’nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan köprü, sel suları nedeniyle çöktü.
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08 Ağustos 2018 17:07
08.08.2018 17:07:52 TSI NNNN
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