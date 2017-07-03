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03 Temmuz 2017 14:45

Ordu’nun yaylaları 200 vosvosçuya kucak açtı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 14.

Ordu’nun yaylaları 200 vosvosçuya kucak açtı

03 Temmuz 2017 14:45

sü düzenlenen Vosvos Şenliği sona erdi. Yaklaşık 200 vosvos ile katılım sağlayan vosvos tutkunları, 7 gün boyunca Ordu ilinin eşsiz yaylaları ile doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı.



Ordu vosvosçuların buluşma adresi oldu


Ordu’nun tanıtımında da önemli bir misyon üstlenen Vosvos Şenliği, ilk defa 1995 yılında düzenlenmişti. İlin Büyükşehir olmasının ardından, Başkan Enver Yılmaz’ın destek sözüyle birlikte yeniden hayat bulan şenlik, iç ve dış basının haberlerinde uzun yıllar geniş yer almıştı. Ordu ili, bu yıl da Büyükşehirin sunduğu katkılarla gerçekleştirilen şenlik ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen vosvosçuların tekrar buluşma adresi oldu.



Yaylalar vosvoslara ev sahipliği yaptı


Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen 14. Vosvos Festivali için Türkiye’nin her yerinden gelen vosvoslar, Ordu’nun en eski yerleşim alanı olan ve 3 bin 500 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde ‘Argonot Efsanesi’nin yaşandığı ve anısına kilisenin yapıldığı Yason Burnu’nda toplandı. Ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından Vosvos’lar, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası Çelikkıran Obası’ndaki kamp alanına doğru hareket etti. Yeşilce, Turnalık Yaylası, Susuz, Çukuralan ve Gerce Obaları, Karagöl ile Ablaktaşı gibi eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylaları dolaşan vosvos tutkunları, şenlik bittiğinde unutulmaz anılarla birlikte Ordu’dan ayrıldı.




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